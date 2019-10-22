События

11:03 22.10.2019

Ряд рейсов задерживаются, некоторые отменены или перенесены в аэропорт "Борисполь" из-за тумана в аэропорту "Киев"

1 мин читать
Ряд рейсов задерживаются, некоторые отменены или перенесены в аэропорт "Борисполь" из-за тумана в аэропорту "Киев"

В Международном аэропорту "Киев" им.Сикорского (Жуляны) во вторник утром задерживаются несколько рейсов, некоторые отменены или перенаправлены в аэропорт "Борисполь" в связи с сильным туманом.

Как сообщается на странице в Фейсбуке аэропорта, отменен ночной рейс в Варшаву (LOT) в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета (причина - неблагоприятные погодные условия).

Два рейса из Рима (Alitalia) и Кельна (WizzAir) были перенаправлены к запасному аэродрому в Борисполь. Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и Берлин, перевезли автобусами в международный аэропорт "Борисполь".

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного до нескольких часов в связи с плохой видимостью как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах.

Задерживается также прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

В аэропорту заверили, что в случае длительных задержек рейсов пассажирам будут предоставлены напитки и питание.

Остальные рейсы будут выполняться по расписанию.

Статус рейсов можно отслеживать на онлайн табло на сайте аэропорта.

По состоянию на 9:00 видимость составляла 250 м, вертикальная видимость - 30 м.

Теги: #киев #туман #авиарейсы #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:03 21.10.2019
Аэропорт "Борисполь" возобновил работу

Аэропорт "Борисполь" возобновил работу

20:47 21.10.2019
Обслуживание в терминалах аэропорта "Борисполь" приостановлено из-за появления летучих вредных веществ

Обслуживание в терминалах аэропорта "Борисполь" приостановлено из-за появления летучих вредных веществ

08:19 21.10.2019
В Киеве и большинстве областей Украины 21 октября ожидается туман - ГСЧС

В Киеве и большинстве областей Украины 21 октября ожидается туман - ГСЧС

17:09 20.10.2019
Подал в отставку глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян

Подал в отставку глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян

11:21 20.10.2019
В Киеве водитель мотоцикла на высокой скорости врезалась в автомобиль и погибла

В Киеве водитель мотоцикла на высокой скорости врезалась в автомобиль и погибла

10:55 20.10.2019
Завершаются работы по асфальтированию Дарницкой площади в Киеве

Завершаются работы по асфальтированию Дарницкой площади в Киеве

10:30 20.10.2019
В убийстве пропавшей в Киеве женщины подозревается ее бывший муж и его сообщник

В убийстве пропавшей в Киеве женщины подозревается ее бывший муж и его сообщник

05:36 20.10.2019
Движение транспорта на проспекте Победы ограничат 20 октября из-за строительства Шулявского путепровода

Движение транспорта на проспекте Победы ограничат 20 октября из-за строительства Шулявского путепровода

19:21 19.10.2019
Выезды с проспектов Гагарина и Мира в Киеве полностью перекроют в ночь на 20 октября

Выезды с проспектов Гагарина и Мира в Киеве полностью перекроют в ночь на 20 октября

14:08 19.10.2019
В Киевской области с начала года три человека заболели ботулизмом, один – со смертельным исходом

В Киевской области с начала года три человека заболели ботулизмом, один – со смертельным исходом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в ночь воскресенье перейдет на "зимнее время"

Дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году направлено в НАБУ – Генпрокуратура

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

Аэропорт "Борисполь" возобновил работу

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один обстрел пришелся на район Золотого

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в ночь воскресенье перейдет на "зимнее время"

Дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году направлено в НАБУ – Генпрокуратура

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито

Трюдо вновь возглавит правительство Канады

Слухи о смоге над Украиной безосновательны – метеорологи

Помпео: Трамп готов применить силу против Турции, если это потребуется

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

Смелянский поддерживает идею Гончарука о частичной продаже акций "Укрпошты"

В Княжичах на Киевщине неизвестные стреляли после ДТП, раненный госпитализирован, введена операция "Сирена"

Перри покинет пост министра энергетики США 1 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА