Украина в ночь воскресенье перейдет на "зимнее время"

Украина в ночь на воскресенье, 27 октября, перейдет на "зимнее время", переведя стрелки часов на один час назад.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на один час назад.

При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на "летнее время" на один час вперед.

В настоящее время стрелки часов переводятся более чем в 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых расположена в поясе UTC+1, меньшая – в UTC и UTC+2, также переходят на "зимнее время". Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по итогам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.

В Европе на "зимнее время" не переходят Исландия, РФ и Беларусь.

В Украине в 2011 году было принято постановление об отмене перехода на "зимнее время", однако позже оно было аннулировано.