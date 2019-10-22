События

10:42 22.10.2019

Дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году направлено в НАБУ – Генпрокуратура

1 мин читать
Дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году направлено в НАБУ – Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Украины определила подследственность за детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в уголовном производстве по факту злоупотребления властью (или служебным положением) служебными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и администрации президента Украины в 2017 году.

Как сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры, по версии следствия, служебные лица НАПК, вероятно, действуя по указаниям служебных лиц администрации президента Украины, в 2017 году принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проведении таких проверок.

Уголовное производство расследуется по ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Теги: #набу #гпу #злоупотребления #напк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:27 21.10.2019
В НАПК ратуют за изменение законодательства в части проверки партий

В НАПК ратуют за изменение законодательства в части проверки партий

11:56 21.10.2019
Суд обязал Генпрокуратуру возобновить дело о незаконном вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США – Деркач

Суд обязал Генпрокуратуру возобновить дело о незаконном вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США – Деркач

22:51 20.10.2019
Кабмин назначил временным и. о. председателя НАПК Наталью Новак

Кабмин назначил временным и. о. председателя НАПК Наталью Новак

18:43 18.10.2019
ГПУ проверяет материалы по 6 "проблемным" банкам – Рябошапка

ГПУ проверяет материалы по 6 "проблемным" банкам – Рябошапка

18:37 18.10.2019
Следствие считает новые доказательства в деле Лукаш достаточными, чтобы идти в суд - Рябошапка

Следствие считает новые доказательства в деле Лукаш достаточными, чтобы идти в суд - Рябошапка

18:35 18.10.2019
Подозрение Порошенко предъявят, когда будет достаточно доказательств - Рябошапка

Подозрение Порошенко предъявят, когда будет достаточно доказательств - Рябошапка

18:27 18.10.2019
Представления на Дубневича сейчас на этапе регистрации в Раде - Рябошапка

Представления на Дубневича сейчас на этапе регистрации в Раде - Рябошапка

17:09 18.10.2019
В Днепропетровской области сотрудников банка подозревают в растрате 80 млн грн - Генпрокуратура

В Днепропетровской области сотрудников банка подозревают в растрате 80 млн грн - Генпрокуратура

10:00 18.10.2019
Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

09:46 18.10.2019
Генпрокуратура открыла дело из-за неуплаты налогов служебными лицами ФК "Динамо" (Киев)

Генпрокуратура открыла дело из-за неуплаты налогов служебными лицами ФК "Динамо" (Киев)

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ряд рейсов задерживаются, некоторые отменены или перенесены в аэропорт "Борисполь" из-за тумана в аэропорту "Киев"

Украина в ночь воскресенье перейдет на "зимнее время"

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

Аэропорт "Борисполь" возобновил работу

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один обстрел пришелся на район Золотого

ПОСЛЕДНЕЕ

Ряд рейсов задерживаются, некоторые отменены или перенесены в аэропорт "Борисполь" из-за тумана в аэропорту "Киев"

Украина в ночь воскресенье перейдет на "зимнее время"

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито

Трюдо вновь возглавит правительство Канады

Слухи о смоге над Украиной безосновательны – метеорологи

Помпео: Трамп готов применить силу против Турции, если это потребуется

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

Смелянский поддерживает идею Гончарука о частичной продаже акций "Укрпошты"

В Княжичах на Киевщине неизвестные стреляли после ДТП, раненный госпитализирован, введена операция "Сирена"

Перри покинет пост министра энергетики США 1 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА