Дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году направлено в НАБУ – Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Украины определила подследственность за детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в уголовном производстве по факту злоупотребления властью (или служебным положением) служебными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и администрации президента Украины в 2017 году.

Как сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры, по версии следствия, служебные лица НАПК, вероятно, действуя по указаниям служебных лиц администрации президента Украины, в 2017 году принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проведении таких проверок.

Уголовное производство расследуется по ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).