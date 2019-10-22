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08:47 22.10.2019

Трюдо вновь возглавит правительство Канады

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Трюдо вновь возглавит правительство Канады

Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, по предварительным данным, выигрывает всеобщие выборы в Канаде, сообщил телеканал CBC News.
Как ожидается, Либеральная партия получит большинство мест в 338-местной Палате общин. По предварительным данным, Либеральная партия лидирует в 156 округах, консерваторы - в 121.
Таким образом, Трюдо вновь возглавит правительство Канады, но на этот раз он будет возглавлять правительство либерального меньшинства.
На третьем месте - "Квебекский блок" (32 места), на четвертом - "Новые демократы" (25 мест), "Зеленые" получают три места, а независимый кандидат - одно.

Теги: #канада #выборы #трюдо
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