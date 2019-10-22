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07:59 22.10.2019

Помпео: Трамп готов применить силу против Турции, если это потребуется

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Помпео: Трамп готов применить силу против Турции, если это потребуется

Президент США Дональд Трамп - не сторонник силовых решений проблем, однако при необходимости будет готов применить военную силу против Турции в ответ на ее действия в Сирии, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Мы предпочитаем мир войне. Но если от нас потребуются действия или даже - военные действия, то вам следует понимать, что президент Трамп к такому полностью готов", - сказал он в интервью CNBC.

При этом телеканал поясняет, что Помпео говорил именно о действиях против Турции.

Вместе с тем, глава госдепа подчеркнул, что приоритет США - использование экономических и дипломатических рычагов давления на страны.

Теги: #помпео #сша #турция
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