За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил стрелкового оружия и гранатометов различных систем… За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 9 обстрелов: дважды у Пищевика - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Водяного на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Авдеевки и Верхнеторецкого - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем; в районе Красногоровки - из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Широкино - из стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 8 обстрелов: трижды у Орехова - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; три раза вблизи Золотого-4 - из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Попасной - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; неподалеку Зайцевого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы НВФ совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Зайцевого, где применили крупнокалиберные пулеметы и, дважды, запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82-мм.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отметили в пресс-центре.