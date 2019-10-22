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04:27 22.10.2019

Перри покинет пост министра энергетики США 1 декабря

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Перри покинет пост министра энергетики США 1 декабря

перриОбъявивший о решении покинуть пост министра энергетики США Рик Перри, как ожидается, сделает это 1 декабря, сообщает в понедельник The Hill со ссылкой на представителя министерства.

"В то время, как министр Перри, по просьбе президента, продолжает свою работу, он намерен покинуть министерство энергетики 1 декабря", - заявил собеседник издания.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Перри покинет свой пост в конце года, не назвав точную дату.

Позже Трамп объявил о решении выдвинуть кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.

"Мне приятно сообщить, что номинирую замминистра (энергетики - ИФ) Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. Его опыт в данной сфере невероятен. Он настоящий профессионал, и я не сомневаюсь, что Джон будет отлично работать", - написал президент в твиттере.

Для того, чтобы занять пост министра энергетики после ухода Перри, Бруйетту предстоит пройти процедуру утверждения в сенате США.

Теги: #сша #планы #министр #энергетика
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