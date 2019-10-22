События

02:45 22.10.2019

Минсоцполитики перечислило почти 183 млн грн на средства реабилитации для лиц с инвалидностью

1 мин читать
Минсоцполитики перечислило почти 183 млн грн на средства реабилитации для лиц с инвалидностью

Министерство социальной политики перечислило структурным подразделениям почти 183 млн грн на обеспечение средствами реабилитации лиц с инвалидностью, сообщила пресс-служба ведомства.

"В понедельник, 21 октября, Министерство социальной политики Украины перечислило 182 916,5 тыс. грн структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения в регионах. Данные средства направлены на покрытие расходов по обеспечению отдельных категорий населения техническими и другими средствами реабилитации", – сказано в сообщении на сайте министерства.

В информации подчеркивается, что фактически с начала 2019 года перечислено средств в сумме 1 112 314,5 тыс. грен.

Также отмечается, что в ближайшее время министерством будут перечислены средства в сумме 41 260,1 тыс. грн для покрытия потребностей в технических средствах реабилитации.

Теги: #минсоцполитики #реабилитация #инвалидность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 18.10.2019
С начала 2019 года почти 870 граждан Украины и семь иностранцев получили статус пострадавших от торговли людьми - Минсоцполитики

С начала 2019 года почти 870 граждан Украины и семь иностранцев получили статус пострадавших от торговли людьми - Минсоцполитики

09:21 06.10.2019
"Шахтер" и Parimatch будут проводить тренировки для детей с инвалидностью в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

"Шахтер" и Parimatch будут проводить тренировки для детей с инвалидностью в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

13:41 01.10.2019
Ратификация Гаагской Конвенции о защите прав детей - один из приоритетов министерства - Минсоцполитики

Ратификация Гаагской Конвенции о защите прав детей - один из приоритетов министерства - Минсоцполитики

13:59 27.09.2019
Выплата или невыплата пенсий на неподконтрольной территории будет вопросом правительственной стратегии – Соколовская

Выплата или невыплата пенсий на неподконтрольной территории будет вопросом правительственной стратегии – Соколовская

12:20 27.09.2019
Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений– глава Минсоцполитики

Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений– глава Минсоцполитики

10:09 27.09.2019
Глава Минсоцполитики Украины выступает за упрощение механизмов действующей солидарной пенсионной системы

Глава Минсоцполитики Украины выступает за упрощение механизмов действующей солидарной пенсионной системы

09:31 27.09.2019
В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет

В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет

16:12 17.09.2019
Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны начнет реабилитацию участников АТО и ООС

Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны начнет реабилитацию участников АТО и ООС

11:17 13.09.2019
"Укрзализныця" запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью

"Укрзализныця" запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью

13:01 29.08.2019
Минздрав провел тренинг по Международной классификации функционирования для Минсоцполитики

Минздрав провел тренинг по Международной классификации функционирования для Минсоцполитики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аэропорт "Борисполь" возобновил работу

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один обстрел пришелся на район Золотого

Зеленский в Японии встретится со Штайнмайером

Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

Тепло сохранится в Украине в начале недели

ПОСЛЕДНЕЕ

Цукерберг видит попытки РФ, Ирана и КНР вмешаться в американские выборы 2020 года

Рябошапка признает системность в нападениях на общественных активистов и ожидает результатов расследования убийства Гандзюк через несколько месяцев

Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры

Аэропорт "Борисполь" возобновил работу

"Кернел" в I кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 26%

Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран сделает "некоторые вещи"

Обслуживание в терминалах аэропорта "Борисполь" приостановлено из-за появления летучих вредных веществ

В Генпрокуратуре анонсировали увольнение 218 отказавшихся от переаттестации прокуроров

В Генпрокуратуре планируют создать спецдепартамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана - Чумак

Премьер Гончарук соболезнует из-за гибели экс-министра Кутового

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА