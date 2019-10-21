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23:37 21.10.2019

Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры

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Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отрицает давление президента и его офиса на работу его ведомства.

"Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента, мне кажется, что это не совсем правильно. Тем более, мы видим, что органы пытаются работать безотносительно от политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований и я не исключаю, что вскоре мы также сможем увидеть, что к ответственности привлекаются, в том числе и те, кто приближен к правящей политической силе", – сказал Рябошапка в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник.

Он напомнил, что Генпрокуратура проводит проверку в отношении одного из народных депутатов (из фракции "Слуга народа" Вячеслава Медяника – ИФ) и в ближайшее время проинформирует о результатах этой проверки.

Как ранее сообщалось, 15 октября в украинских СМИ появились фотографии экрана телефона депутата от "Слуги народа" Медяника с перепиской, в ходе которой он со своим собеседником, подписанным как "Саша Яровой", обсуждал сотрудничество с прокуратурой.

17 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что будет проведено внутреннее расследование в связи с возможно компрометирующей телефонной перепиской Медяника во время пленарного заседания Рады.

Теги: #президент #генпрокуратура #проверки
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