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23:03 21.10.2019

Аэропорт "Борисполь" возобновил работу

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Аэропорт "Борисполь" возобновил работу

Международный аэропорт "Борисполь" возобновил обслуживание в терминалах после временного приостановления, вследствие информации о появлении вредных летучих веществ из-за обработки полей на прилегающей территории.

"По заключению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в аэропорту, качество воздуха соответствует приемлемым стандартам. Эксплуатация аэропорта восстановлена. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", – говорится в сообщении на сайте аэропорта в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что в понедельник "в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиаксодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ".

В аэропорту работала комиссия ГСЧС Украины, обслуживание в терминалах аэропорта было приостановлено.

Теги: #борисполь #работа #аэропорт
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