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21:49 21.10.2019

Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран сделает "некоторые вещи"

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Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран сделает "некоторые вещи"

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его страна вела войну с кем бы то ни было, но при этом готов жестко ответить Ирану, если в этом будет необходимость.

"Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде", - заявил Трамп журналистам в понедельник в Вашингтоне.

Он заверил, что не хочет войн в мире. "Однако может так случиться, что нам придется воевать", - предупредил он.

Говоря о том, как можно повлиять на страны, не применяя оружия, Трамп напомнил о способности США оказывать мощное воздействие на экономики других государств.

Президент объяснил, что не хочет втягивать США в войны, так как возвращение военных США домой из далеких стран - одно из его ключевых предвыборных обещаний.

"Одна из самых ужасных вещей, которые мне приходится делать - это писать письма родителям (погибших военнослужащих - ИФ)", - рассказал Трамп. "Я должен сообщить им, что их ребенок был убит на Ближнем Востоке, причем - непонятно ради чего он отдал там жизнь", - добавил он.

"Иногда настает время для того, чтобы воевать. Но бывает и время, когда нужно действовать умно, а не воевать", - заключил Трамп.

Теги: #сша #войны #трамп #иран
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