В Генпрокуратуре анонсировали увольнение 218 отказавшихся от переаттестации прокуроров

218 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, которые не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры, будут уволены.

"Они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в офис Генерального прокурора. В их число входят также прокуроры, которые, вопреки закону и порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В то же время, отмечается в сообщении, 11 тыс 277 прокуроров (из них 1 тыс 82 - в Генпрокуратуре), то есть более 96%, подали такие заявления установленного образца.

Как сообщалось, 25 сентября вступили в силу изменения в закон о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры, которые дают возможность начать реформу органов прокуратуры, в рамках которой все прокуроры и следователи органов прокуратуры, готовые работать по новым правилам, должны пройти аттестацию; первыми аттестацию прошли прокуроры Генпрокуратуры.

Принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.