События

19:21 21.10.2019

Во Львове при столкновении двух автобусов травмы получили 14 человек, трое из них госпитализированы

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Во Львове при столкновении двух автобусов травмы получили 14 человек, трое из них госпитализированы

В результате столкновения двух автобусов во Львове травмированы 14 человек, трое из них госпитализированы, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Как уточнили медики, в целом за медпомощью обратились 14 человек. Один человек – водитель одного из автобусов – госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой помощи с предварительным диагнозом "сердечный приступ", - говорится в сообщении горсовета.

У остальных госпитализированных ушиб грудной клетки и перелом носа соответственно.

У других пострадавших диагностированы поверхностные травмы, в частности, ушибы и ссадины.

Как сообщалось, в понедельник около 09:20 на проспекте Черновола, 57, столкнулись два городских автобуса - №31 и №53. Полиция сообщала о 10 пострадавших.

Теги: #львов #дтп
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