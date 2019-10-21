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19:21 21.10.2019

Москалькова затруднилась назвать сроки нового обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

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Москалькова затруднилась назвать сроки нового обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не имеет информации о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, следит за судьбой 36 российских граждан в украинских СИЗО и тюрьмах.

"Второй этап обмена, мне кажется, ещё не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы", - сказала Москалькова, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса" о возможном новом обмене заключённых Украины и России.

Она добавила, что отслеживает судьбу 36 российских граждан в СИЗО и тюрьмах Украины.

"В моем списке тех, кто обратился ко мне сам или через родственников, сейчас 36 человек, которые находятся в зоне моего особого внимания. Обращаюсь к украинскому уполномоченному Людмиле Денисовой, чтобы отслеживала, сообщала о состоянии здоровья", - сказала омбудсмен РФ.

12 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что обмен удерживаемыми лицами с Россией будет включать три группы.

"Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", - сказал министр в интервью "Радио Свобода".

Комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса".

Как сообщалось, 7 сентября состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".

Теги: #обмен #россия #украина #омбудсмен
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