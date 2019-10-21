События

17:31 21.10.2019

Facebook будет публиковать новости WSJ и других изданий News Corp в своей новой вкладке

1 мин читать
Facebook будет публиковать новости WSJ и других изданий News Corp в своей новой вкладке

Американская медиакомпания News Corp. заключила соглашение с Facebook Inc. о размещении новостей The Wall Street Journal и других изданий, входящих в подразделение Dow Jones, а также New York Post в новостной вкладке социальной сети, которая появится осенью 2019 года.

В рамках сделки News Corp будет получать лицензионное вознаграждение за поставку новостей для новой вкладки на Facebook. В число других изданий, которые заключили аналогичные соглашения с соцсетью, входят Washington Post, BuzzFeed News и Business Insider, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

"Я рад, что у нас появится возможность включить в нашу вкладку удостоенные наград материалы The Wall Street Journal и других изданий News Corp", - заявил глава Facebook Марк Цукерберг.

Facebook предлагает разный размер вознаграждения: от сотен тысяч долларов в год для небольших изданий до нескольких миллионов - для более крупных.

Facebook хочет включить в новую вкладку новости от около 200 различных изданий, однако предлагает выплаты только четверти из компаний, которые будут предоставлять свои новости.

Соглашение с News Corp даст Facebook возможность размещать заголовки агентств, входящих в подразделение Dow Jones, включая WSJ, Barron's, MarketWatch, Financial News и Mansion Global.

Акции Facebook в ходе торгов в понедельник дорожают на 1,14%.

Теги: #facebook
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:19 03.10.2019
"Укрзализныця" создала сообщество в Facebook для открытого обсуждения публичных закупок компании

"Укрзализныця" создала сообщество в Facebook для открытого обсуждения публичных закупок компании

17:36 02.10.2019
Цукерберг считает "угрозой существованию" Facebook план Уоррен по разделению технологических гигантов

Цукерберг считает "угрозой существованию" Facebook план Уоррен по разделению технологических гигантов

11:03 26.09.2019
Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Facebook

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Facebook

16:53 17.09.2019
Znaj.ua и Politeka.net отрицают использование фейковых аккаунтов, требуют восстановить страницы в Facebook

Znaj.ua и Politeka.net отрицают использование фейковых аккаунтов, требуют восстановить страницы в Facebook

12:30 17.09.2019
Facebook удалил почти 400 украинских страниц, групп и аккаунтов

Facebook удалил почти 400 украинских страниц, групп и аккаунтов

12:19 05.09.2019
В Сеть выложили базу данных с 419 млн номерами пользователей Facebook

В Сеть выложили базу данных с 419 млн номерами пользователей Facebook

04:22 29.08.2019
Facebook ужесточает правила политической рекламы в преддверии выборов в США

Facebook ужесточает правила политической рекламы в преддверии выборов в США

10:15 23.08.2019
В ряде стран произошли сбои в работе Facebook

В ряде стран произошли сбои в работе Facebook

09:59 20.08.2019
Twitter заморозил тысячи аккаунтов, связанных с кампанией против акций протеста в Гонконге

Twitter заморозил тысячи аккаунтов, связанных с кампанией против акций протеста в Гонконге

08:25 14.08.2019
Facebook платил сотням подрядчиков за расшифровку аудиосообщений своих пользователей

Facebook платил сотням подрядчиков за расшифровку аудиосообщений своих пользователей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в Японии встретится со Штайнмайером

Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

Тепло сохранится в Украине в начале недели

Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

Суд арестовал Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО

Прокуратура сообщила о подозрении физлицу по факту завладения 400 тыс. грн Фонда гарантирования вкладов

Педагоги выступают против нововведений, предложенных ко 2-му чтению закона о среднем образовании, и готовы протестовать – представитель профсоюза Киева

Апелляционный суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

"Квартал 95" о номере на тему сгоревшего дома Гонтаревой: Это острая политическая сатира, так было, есть и будет

Спасатели вытащили из колодца корову в Константиновке

Сотрудники ФСБ РФ принуждают крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова

Суд в Одессе приговорил к 9 годам тюрьмы владельца затонувшего катера "Иволга", на борту которого погибли 22 человека

Замминистра культуры задалась вопросом о необходимости госфинансирования хора им.Веревки, который назвала "соцреалистическим проектом"

Зеленский в Японии встретится со Штайнмайером

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА