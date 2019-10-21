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16:06 21.10.2019

Педагоги выступают против нововведений, предложенных ко 2-му чтению закона о среднем образовании, и готовы протестовать – представитель профсоюза Киева

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Педагоги выступают против нововведений, предложенных ко 2-му чтению закона о среднем образовании, и готовы протестовать – представитель профсоюза Киева

Нормы, подготовленные ко второму чтению законопроекта "О среднем образовании" об обязательной сертификации педагогов, об отмене надбавок, о введении 40-часовой недели нарушают права преподавателей, заявляет председатель Киевской городской организации профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь.

"Мы будем защищать права представителей образования всеми возможными способами… Активные действия начнутся 29 октября у стен Кабинета министров и Верховной Рады Украины с категорическими требованиями изъять эти поправки из законопроекта. В случае, если Верховная Рада не прислушается – оставляем за собой право проводить забастовочные действия", - сказал Яцунь на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По его словам, акцию поддержат представители различных регионов Украины.

Яцунь выразил надежду, что участники акции встретятся со спикером парламента Дмитрием Разумковым, главой профильного комитета, народными депутатами и им удастся их убедить "отменить драконовские поправки".

По его словам, в случае, если законодатели не пойдут на встречу преподавателям за первой акции протеста последуют другие.

Он напомнил, что группа народных депутатов из парламентской фракции "Голос" при подготовке законопроекта ко второму чтению предложила увеличить рабочее время педагога для выполнения им учебной, воспитательной, методической, организационной работы до 40 часов в неделю, а также отменить различные виды доплат учителям, что вопреки Конституции ухудшит их условия труда.

По словам юрисконсульта Киевской городской организации профсоюза работников образования и науки Украины Виктории Соломинчук, обязательная сертификация преподавателей, которую предусматривает законопроект, также пока нецелесообразна, так как пока не опробована и не проанализирована на уровне эксперимента.

Теги: #забастовка #педагоги #реформирование
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