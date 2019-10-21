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15:54 21.10.2019

Апелляционный суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

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Апелляционный суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Харьковский апелляционный суд в понедельник оставил без изменений меру пресечения обвиняемым в теракте, который произошел возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года.

"Апелляционные жалобы адвоката Тихоненкова и обвиняемого Тетюцкого оставить без удовлетворения. Определение Фрунзенского районного суда Харькова от 3 сентября 2019 года о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Дворникова, Башлыкова и Тетюцкого оставить без изменений", - говорится в резолютивной части определения, которую зачитал председательствующий коллегии Владимир Протасов.

Определение окончательное и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

В понедельник была оглашена только вступительная и резолютивная часть решения. Полный текст определения будет оглашен 25 октября

Как сообщалось, 3 сентября Фрунзенский районны суд Харькова отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемых об изменении или отмене меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога и удовлетворил ходатайство обвинения о ее продлении до 1 ноября.

Адвокат Дмитрий Тихоненков и обвиняемый Виктор Тетюцкий обжаловали это решение в апелляционном суде.

22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Теги: #теракт #суд #харьков
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