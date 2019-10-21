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13:36 21.10.2019

Замминистра культуры задалась вопросом о необходимости госфинансирования хора им.Веревки, который назвала "соцреалистическим проектом"

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Замминистра культуры задалась вопросом о необходимости госфинансирования хора им.Веревки, который назвала "соцреалистическим проектом"

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Ирина Подоляк задалась вопросом о необходимости государственного финансирования Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины им.Веревки.

"Здесь будет провокация. Интересный гипотетический вопрос: если государство развернется с финансовой поддержкой "к истокам" (нематериального культурного наследия, так сказать) – до воспроизведения и изучения фольклорных форм (чем сейчас занимаются, например, Божичи, Гуртоправци, Гуляйгород, Древо и многие другие), а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, как вот #хорвірьовки, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю и способность, как это делают сейчас другие. Сколько сотен или тысяч возмущенных граждан будут кричать об уничтожении "национальной" культуры?", - написала она в понедельник на своей странице в Facebook.

"Или всё, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если нужна та шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда же, или нет?", - добавила Подоляк.

Замминистра культуры отметила, что "хайп приходит через два дня, потом начинаются хождения по мукам, по кабинетам, по комитетам, по депутатам и чиновникам различных ведомств, затем нанимаются медиаторы, PR агентства, чтобы умерили конфликт, затем в отставку уходит тот, кто "создал конфликт", а шаровары и веночки остаются дальше национальным фетишем".

Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринец заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно. "Это неправильное решение мое было. Не коллектива, потому что коллектив не очень хотел участвовать в этом мероприятии. Они (хор – ИФ.) там пели несколько песен. "Несе Галя воду", другое. Нам предложили эту песню сделать с Евгением Кошевым. У нас шел разговор такой, потому что я сам чувствовал, что это неприличный тест относительно Валерии Алексеевны. Но нам сказали: "Ну, видите, мы здесь и Коломойского стебаем, и президента, и депутатов, и наших депутатов. Мы это все делаем 20 лет, смеемся, и здесь ничего такого нет"… Мне неприятно, конечно, это было. Неправильное решение. Но это уже произошло. Я извиняюсь перед Валерией Гонтаревой. Мне стыдно", - сказал Коринец в комментарии "Украинской правде".

По его словам, возможность заработать "также в определенной степени повлияло на принятие решения петь и о поджоге дома Гонтаревой".

Коринец также считает, что Верховная Рада не должна забирать у хора выступления на открытии и закрытии сессии парламента.

Как сообщалось, 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартала" был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении Национального заслуженного академического народного хора им. Г. Веревки исполнил песню со словами "Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала", вызвавший резкий общественный резонанс.

21 октября министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за участие Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки в номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома Гонтаревой.

Утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

В тот же день в Офисе президента Украины заявили, что пожар в здании бывшей руководительницы Нацбанка Украины Гонтаревой – дерзкое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #минкультуры
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