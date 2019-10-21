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14:09 21.10.2019

Сотрудники ФСБ РФ принуждают крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова

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Сотрудники ФСБ РФ принуждают крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) заставляют граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым, заниматься сбором информации о проукраински настроенных жителях полуострова.

"Предложения, прежде всего, поступают работникам сферы предоставления интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую личную информацию пользователей. Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политики РФ местных жителей", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Отмечается, что сотрудники ФСБ РФ используют при этом шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций.

"Контрразведка также установила, что в этой противоправной деятельности активно задействован представитель ФСБ РФ - бывший офицер Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Карелин Дмитрий Владимирович, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага", - сказано в сообщении.

Теги: #крым #рф #сбу #фсб
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