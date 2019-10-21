События

13:17 21.10.2019

Зеленский в Японии встретится со Штайнмайером

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Зеленский в Японии встретится со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", их встреча состоится в Токио 23 октября.

22 октября Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Как известно, Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября. Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Теги: #зеленский #штайнмайер
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