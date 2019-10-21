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11:43 21.10.2019

Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна

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Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна

На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) в понедельник прокурор огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации Владимира Омеляна, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Прокурор САП в Антикоррупционном суде на очередном заседании огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении САП в Facebook.

По информации прокуратуры, также коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 28 октября.

Как сообщалось, 22 февраля 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по сути передан обвинительный акт в отношении Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.

Ранее 13 сентября 2018 года НАБУ уведомила Омеляна о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации).

В свою очередь Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко. Он также заявил, что отвергает коррупционные обвинения в своей адрес и не намерен подавать в отставку с должности министра. Кроме того, он заявил о якобы сотрудничестве руководства НАБУ с украинскими политиками, давлении на него со стороны данного антикоррупционного органа. Министр также заявил о намерении защищать свое имя, честь и достоинство в суде.

14 сентября 2018 года Соломенский райсуд Киева отпустил Омеляна на поруки, поручителем выступил министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов. 16 сентября стало известно, что НАБУ разрешило Омеляну выезжать в заграничные командировки. 19 сентября Соломенский райсуд Киева принял решение об аресте имущества министра.

22 февраля 2019 года НАБУ сообщило, что в Соломенский райсуд Киева для рассмотрения по сути передан обвинительный акт в отношении Омеляна.

Следствие установило, что в 2015 году, находясь в должности замминистра инфраструктуры, он приобрел в собственность активы - внедорожник BMW X5 2015 г.в. и наличные в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс - законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Кроме того, детективы заявили о внесении министром недостоверных сведений в декларации об имуществе и доходах.

3 апреля Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство в связи с декриминализацией преступления.

Теги: #омелян #сап #прокуратура #суд #вакс
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