Тепло и сухо будет в Украине в ближайшие два дня, ночью и утром

Очень теплая воздушная масса будет продолжать определять погоду в Украине в ближайшие сутки, 22 октября.

Во вторник ожидается без осадков. Ночью и в первой половине дня - туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на западе страны и побережье морей до 12°; днем 15-20°, в западных областях - до 23°.

В Киеве также без осадков и туман; температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 октября самая высокая температура днем была 21,8° в 1891 году, самая низкая ночью -7,3° в 1892 году.

В среду, 23 октября, в Украине без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° ; днем 17-22°, на крайнем западе до 25°.

В Киеве осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла; днем 19-21°.