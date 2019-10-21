Во Львове в результате столкновения двух автобусов пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в результате столкновения автобусов № 31 и 53 во Львове, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня в 09:20 на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов… Как предварительно выяснили полицейские, пострадали 10 пассажиров автобусов", - сказано в сообщении.

Полиция устанавливает личности потерпевших, им предоставляют медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Причины столкновения выясняются.