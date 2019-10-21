События

11:32 21.10.2019

Во Львове в результате столкновения двух автобусов пострадали 10 человек

1 мин читать
Во Львове в результате столкновения двух автобусов пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в результате столкновения автобусов № 31 и 53 во Львове, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня в 09:20 на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов… Как предварительно выяснили полицейские, пострадали 10 пассажиров автобусов", - сказано в сообщении.

Полиция устанавливает личности потерпевших, им предоставляют медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Причины столкновения выясняются.

Теги: #львов #дтп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 20.10.2019
В рейсовом автобусе на границе с Польшей обнаружили более двух тонн контрабандных продуктов

В рейсовом автобусе на границе с Польшей обнаружили более двух тонн контрабандных продуктов

23:39 19.10.2019
В Хмельницком гражданин Турции совершил ДТП, погибла 11-летняя девочка

В Хмельницком гражданин Турции совершил ДТП, погибла 11-летняя девочка

21:46 19.10.2019
В Черкасской области в ДТП пострадали две женщины и трехлетний ребенок

В Черкасской области в ДТП пострадали две женщины и трехлетний ребенок

15:23 18.10.2019
SkyUp запустила авиарейс Харьков - Львов

SkyUp запустила авиарейс Харьков - Львов

12:29 18.10.2019
Сервис по доставке еды UberEats заработал во Львове

Сервис по доставке еды UberEats заработал во Львове

12:03 17.10.2019
Тела двух погибших обнаружили спасатели при тушении горящей легковушки в Одесской области

Тела двух погибших обнаружили спасатели при тушении горящей легковушки в Одесской области

12:31 16.10.2019
При столкновении двух автобусов в Мариуполе пострадали 5 человек

При столкновении двух автобусов в Мариуполе пострадали 5 человек

09:52 15.10.2019
Полиция: 18 человек погибли, 120 – пострадали в ДТП в Украине в минувший понедельник

Полиция: 18 человек погибли, 120 – пострадали в ДТП в Украине в минувший понедельник

05:34 15.10.2019
В Николаевской области произошло ДТП, погибли 4 человека, 6 получили травмы – ГСЧС

В Николаевской области произошло ДТП, погибли 4 человека, 6 получили травмы – ГСЧС

23:21 13.10.2019
Водитель скорой погиб, еще шестеро пострадали в результате ДТП на Троещине в Киеве

Водитель скорой погиб, еще шестеро пострадали в результате ДТП на Троещине в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

Тепло сохранится в Украине в начале недели

Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

Суд арестовал Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн

КС 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об особом статусе Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Тепло и сухо будет в Украине в ближайшие два дня, ночью и утром

Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна

Американский корабль с двумя военными катерами Island для ВМС Украины прибыл в Одессу

Американский корабль с двумя военными катерами для ВМС Украины ожидают в Одессе в понедельник

В Киеве и большинстве областей Украины 21 октября ожидается туман - ГСЧС

Два новых тайфуна ожидают в Японии

Корпорация "Богдан" обратилась к послам стран G7 по поводу незаконности действий в отношении Гладковского

Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора Веревки в номере "95 квартала"

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА