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08:16 21.10.2019

Два новых тайфуна ожидают в Японии

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Два новых тайфуна ожидают в Японии

Японские метеорологи предупреждают о приближении двух новых тайфунов в районы, пострадавшие от разрушительного тайфуна "Хагибис".

Согласно прогнозам, тропический шторм Нэогури приближается к Японии. По состоянию на 9:00 понедельника Нэогури находился к юго-востоку от острова Танэгасима на юго-западе Японии и двигался на северо-восток со скоростью 45 км\час. Отмечается, что максимальные порывы ветра могут достигать около 160 км\час.

Сильные ветры и высокие волны вероятны во многих частях восточной и западной Японии во вторник. В отдельных районах может выпасть очень сильный дождь.

В течение 24 часов ожидается 300 мм осадков в Токайе, 200 мм в Кансайе и 150 мм в Сикоку и на островах Идзу.

Метеорологи также говорят, что мощный тайфун "Буалой", вероятно, приблизится к островам Огасавара между четвергом и пятницей.

На прошлой неделе на Японию обрушился тайфун "Хагибис", из-за которого, по последним данным, погибли 80 человек, 10 все еще числятся пропавшими без вести.

Теги: #япония #прогноз #тайфун
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