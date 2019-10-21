Корпорация "Богдан" обратилась к послам стран G7 по поводу незаконности действий в отношении Гладковского

Компания "Богдан Моторс" уведомила послов стран G7 о продлении политически мотивированных действий и необоснованных обвинениях в адрес А.В. Гладковского и предприятий, входящих в корпорацию, сообщает прес-служба корпорации.

Компания "Богдан Моторс", дочернее предприятие которой выполняет государственный оборонный заказ по поставке автомобильной колесной техники в Вооруженные силы Украины, выразила свою позицию об утверждениях, о "завышение цены на продукцию".

"Выход "Богдан Моторс" на предложение поставки грузовых автомобилей для ВСУ позволил снизить цену на эту категорию автомобильной техники, поскольку к тому моменту Вооруженные силы Украины закупали такую технику только у одного производителя. Конкурентная цена от "Богдана", которая была ниже аналогичного предложения, позволила существенно сэкономить деньги госбюджета и, соответственно, закупить больше автомобилей для нужд частей и подразделений", - рассказали в "Богдан Моторс".

Также в "Богдан Моторс" отметили, что закупка автомобилей "Богдан-63172" происходит в полном соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины №517 и №464, которые четко регламентируют весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа.

"В корпорации раз призвали мировое сообщество обратить внимание на факты ручного управления правоохранительными органами и судами со стороны узурпированной властной вертикали в Украине", - подытожили в "Богдан Моторс".

Как сообщалось, 17 октября Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Так, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд.

Также защитник Гладковского заявил, что его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.