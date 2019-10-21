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07:15 21.10.2019

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия…За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов: вблизи Богдановки по направлению Петровского - из стрелкового оружия; у Водяного на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Павлополя, Пищевика и Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; у Песков - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новомихайловка - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов; у Славного - из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, включая и автоматические гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты: Крымское, Золотое-4, Орехово.

С начала текущих суток вооруженные боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы: у Водяного на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов неподалеку Попасной", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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