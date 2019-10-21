На Киевщине во время задержания полицейскими умер мужчина

В пгт. Барышевка Киевской области 33-летний мужчина скончался во время задержания полицейскими, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители прибыли по вызову из-за семейного конфликта, во время которого мужчина нанес ножевые ранения брату своей жены и скрылся с места преступления.

"В области ввели план-перехват и разыскали нападающего. Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину. Постепенно, задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье.

Отмечается, что об инциденте было сообщено в прокуратуру и ГБР. Окончательную причину смерти задержанного установит судебно-медицинская экспертиза.

"Открыто уголовное производство по факту хулиганства части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - подытожили в полиции.