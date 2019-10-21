В Одессе ликвидирован пожар на территории мужского монастыря

В Одессе в одноэтажной постройке Иверского мужского монастыря произошел пожар, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Госудаарственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"20 октября в 18:53 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на проспекте Небесной Сотни, 10/10 на территории мужского монастыря.По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений в 19:00 было установлено, что произошло загорание открытым пламенем одноэтажного деревянного здания барачного типа на площади ориентировочно 500 кв. м.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

К ликвидации пожара были привлечены 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава.

"В 19:44 пожар локализован на площади 500 м2 и в 20:07 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.