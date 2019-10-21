Кабмин упростил назначение субсидий для детдомов семейного типа, военных и лиц старше 60 лет

Кабинет министров Украины на своем заседании 20 октября одобрил изменения в постановления, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также гражданам старше 60 лет, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормативную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и т.п.", - говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ в воскресенье.