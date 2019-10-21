В выборах в местные органы власти в Молдове приняло участие около 42% избирателей – Центризбирком

В выборах в местные органы власти в Молдове, которые прошли в воскресенье, приняло участие около 42% избирателей, сообщил на брифинге после закрытия избирательных участков председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чмиль.

По его словам, по состоянию на 21:00 проголосовало примерно 1 млн 175 тыс. избирателей, что составляет чуть менее 42% избирателей, включенных в списки для голосования.

В выборах мэра и муниципального совета Кишинева приняло участие более 200 тыс. избирателей, что составляет более 36% избирателей.

Также, состоялись выборы в парламент Молдове в четырех одномандатных округах в связи с тем, что депутаты, избранные ранее в этих округах, сложили мандаты из-за несовместимости должностей или по другим причинам.

Он отметил, что в целом выборы проходят согласно закону и без нарушений.

Как сообщалось, в воскресенье прошли выборы в местные органы власти Молдовы, включая выборы мэра Кишинева. В борьбу за 898 мандатов мэров участвовало 3761 кандидат, а за 11 580 мандатов советников разных уровней - 50 410 человека. В списки избирателей включено 2 803 740 человек. По всей республике было 1969 избирательных участков, которые закрылись в 21 час.