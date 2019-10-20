Кабмин назначил временным и. о. председателя НАПК Наталью Новак

На заседании Кабинета министров Украины 20 октября исполнение обязанностей Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) временно возложено на Наталию Новак, сообщает пресс-служба КМУ.

Новак будет занимать должность в течение двух месяцев, пока Правительство будет проводить конкурс.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, Новак имеет юридическое, экономическое и историческое образование, является заслуженным экономистом Украины, а также имеет значительный опыт работы в сфере права.

"А пока - уверен, даже в течение этих 2 месяцев госпожа Новак продемонстрирует качественные результаты в пользу интересов нашей с вами страны и сможет существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа", - написал Гончарук на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.