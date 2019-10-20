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20:47 20.10.2019

Военнослужащих США нет в зоне боевых действий и перемирия в Сирии – Трамп

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Военнослужащих США нет в зоне боевых действий и перемирия в Сирии – Трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районах, где действует временное перемирие в Сирии.

"Американских солдат нет в зонах боевых действий или в зонах прекращения огня... Возвращаем солдат домой", - написал он в Twitter.

Также Трамп сослался на заявление главы Пентагона США Марка Эспера о том, что режим временного перемирия в приграничных зонах в Сирии соблюдается, несмотря на то, что небольшие столкновения действительно имели место.

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

Теги: #сша #трамп #сирия #военнослужащие
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