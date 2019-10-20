События

20:06 20.10.2019

Дело Гладковского имеет "определенные связи" с Пашинским – генпрокурор Рябошапка

1 мин читать
Дело Гладковского имеет "определенные связи" с Пашинским – генпрокурор Рябошапка

 Дело экс-первого заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Олега Гладковского о злоупотреблении служебным положением имеет "определенные связи" с экс-народным депутатом Сергеем Пашинским, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Что касается многих других дел, связанных с экономикой, скажем так, со злоупотреблением должностью, то мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским – ИФ). Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, также имеет определенные связи с этим фигурантом (Пашинским – ИФ). Это тоже было определенной частью сюжета, связанной с тем, что инкриминируется Гладковскому", - сказал он в интервью программе "Факты тижня" на телеканале ICTV в воскресенье.

Рябошапка отметил, что Генпрокуратура не анонсирует подозрения или определенные процессуальные решения, но не исключает, что "в течение определенного времени такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах (в отношении Пашинского – ИФ).

 

Теги: #генпрокурор #украина #гладковский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 20.10.2019
Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

19:25 20.10.2019
Боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

12:52 20.10.2019
Тепло сохранится в Украине в начале недели

Тепло сохранится в Украине в начале недели

11:21 20.10.2019
В Киеве водитель мотоцикла на высокой скорости врезалась в автомобиль и погибла

В Киеве водитель мотоцикла на высокой скорости врезалась в автомобиль и погибла

11:06 20.10.2019
В Николаеве легковой автомобиль врезался в столб, погиб один человек

В Николаеве легковой автомобиль врезался в столб, погиб один человек

10:55 20.10.2019
Завершаются работы по асфальтированию Дарницкой площади в Киеве

Завершаются работы по асфальтированию Дарницкой площади в Киеве

10:33 20.10.2019
В рейсовом автобусе на границе с Польшей обнаружили более двух тонн контрабандных продуктов

В рейсовом автобусе на границе с Польшей обнаружили более двух тонн контрабандных продуктов

10:30 20.10.2019
В убийстве пропавшей в Киеве женщины подозревается ее бывший муж и его сообщник

В убийстве пропавшей в Киеве женщины подозревается ее бывший муж и его сообщник

08:47 20.10.2019
В Лисичанске из-за задолженности отключили от электропитания три насосные станции

В Лисичанске из-за задолженности отключили от электропитания три насосные станции

07:43 20.10.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

Тепло сохранится в Украине в начале недели

Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

Суд арестовал Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн

КС 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об особом статусе Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Военнослужащих США нет в зоне боевых действий и перемирия в Сирии – Трамп

Глава Пентагона прибыл на переговоры в Афганистан

Молния убила пастуха и десятки овец на юге Грузии

Движение транспорта на проспекте Победы ограничат 20 октября из-за строительства Шулявского путепровода

Джонсон сообщил Туску, что направит ему просьбу о переносе срока Brexit

В ООС прошли учения по противовоздушной обороне

В Одессе ГБР задержало полицейских за взятки

В Хмельницком гражданин Турции совершил ДТП, погибла 11-летняя девочка

В Черкасской области в ДТП пострадали две женщины и трехлетний ребенок

Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА