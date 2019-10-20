Дело Гладковского имеет "определенные связи" с Пашинским – генпрокурор Рябошапка

Дело экс-первого заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Олега Гладковского о злоупотреблении служебным положением имеет "определенные связи" с экс-народным депутатом Сергеем Пашинским, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Что касается многих других дел, связанных с экономикой, скажем так, со злоупотреблением должностью, то мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским – ИФ). Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, также имеет определенные связи с этим фигурантом (Пашинским – ИФ). Это тоже было определенной частью сюжета, связанной с тем, что инкриминируется Гладковскому", - сказал он в интервью программе "Факты тижня" на телеканале ICTV в воскресенье.

Рябошапка отметил, что Генпрокуратура не анонсирует подозрения или определенные процессуальные решения, но не исключает, что "в течение определенного времени такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах (в отношении Пашинского – ИФ).