Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

21-24 октября президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в воскресенье вечером.

В рабочем графике президента Украины запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных стран.