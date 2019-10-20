Боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Оба обстрела боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Золотого-4 из автоматических станковых гранатометов; у Орехово из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - подытожили в штабе ООС.