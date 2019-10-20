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18:51 20.10.2019

Глава Пентагона прибыл на переговоры в Афганистан

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Глава Пентагона прибыл на переговоры в Афганистан

Глава Пентагона США Марк Эспер в воскресенье прибыл в Афганистан, где ранее зашли в тупик мирные переговоры с талибами, сообщает Associated Press.

Эспер заявил журналистам, что США, по его мнению, могли бы сократить число своих военнослужащих в Афганистане до 8,6 тыс. человек без вреда для проведения контртеррористических операций в регионе. Однако, по его словам, любой вывод войск возможен только в рамках мирного соглашения с "Талибаном".

По итогам нескольких раундов переговоров в этом году США и талибы были близки к заключению соглашения. Предполагалось, что после подписания его обеими сторонами документ будет направлен на рассмотрение афганским властям. Однако после серии совершенных талибами в Афганистане нападений президент США Дональд Трамп объявил в твиттере, что выходит из переговорного процесса.

"Цель - добиться мирного соглашения, в конце концов, это лучший вариант продвижения вперед", - заявил он журналистам.

При этом он не стал пояснять, сколько, на его взгляд, потребуется времени для заключения соглашения.

После того, как Трамп объявил о выходе из переговорного процесса, специальный представитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад в начале октября провел в Исламабаде встречу с талибами. Ее итоги не оглашались. Агентство AP тогда отмечало, что в американской администрации не квалифицируют эту встречу как возобновление мирных переговоров, прерванных по инициативе Трампа в сентябре.

Эспер впервые прибыл в Афганистан в качестве министра обороны США. Ранее он уже посещал эту страну, находясь на других должностях. Он планирует встретиться с президентом Ашрафом Гани.

Теги: #сша #афганистан #прибытие #пентагон
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