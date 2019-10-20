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12:52 20.10.2019

Тепло сохранится в Украине в начале недели

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Тепло сохранится в Украине в начале недели

В ближайшие сутки, 21 октября, погоду в Украине продолжит определять тёплая и сухая воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днём 17-22°, в западных областях до 25°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 7-9°, днём 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 октября самая высокая температура воздуха днем была 21,9 в 1935г., самая низкая ночью -6,7 в 1994г.

На 22 октября синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°; днём 16-21°, на крайнем западе до 25°.

В Киеве во вторник - без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днём около 20°.

Теги: #погода #украина #прогноз
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Интерфакс-Украина
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