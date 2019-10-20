Завершаются работы по асфальтированию Дарницкой площади в Киеве

Дорожники завершают основные работа по асфальтированию Дарницкой площади в Киеве, сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Как и планировали, дорожники завершают основные работы по асфальтированию Дарницкого площади. В течение двух последних ночей там вложили 13 500 квадратных метров верхнего слоя покрытия", - написал Кличко.

Он отметил, что гарантийный срок качества обновленной проезжей части - пять лет.

"Потому что асфальт, который используем - супер крепкий, с высоким содержанием щебня горных пород. Он образует каменный скелет, не поддается деформациям", - подчеркнул мэр столицы.

По его словам, капитальный ремонт Дарницкой площади в последний раз делали 33 года назад.

"А это - один из самых загруженных транспортных узлов Левого берега, которым ежедневно пользуются тысячи автомобилистов", - отметил Кличко.