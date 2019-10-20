События

10:30 20.10.2019

В убийстве пропавшей в Киеве женщины подозревается ее бывший муж и его сообщник

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Правоохранители задержали мужчину и его сообщника по подозрению в похищении и убийстве 44-летней женщины, один из задержанных оказался мужем погибшей, сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

"43-летний мужчина, действуя из корыстных побуждений, а именно с целью завладения денежными средствами и имуществом бывшей жены, решил лишить ее жизни и привлек к совершению преступления 55-летнего знакомого", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 15 октября злоумышленник назначил по телефону погибшей встречу в микрорайоне Бортничи Дарницкого района Киева. Она прибыла на встречу на автомобиле "Land Rover Discovery".

"В дальнейшем, пользуясь физическим превосходством, злоумышленники напали на потерпевшую, надели на нее наручники и посадили в ее же автомобиль. После чего повезли в лесополосу рядом с деревней Вороньки Бориспольского района Киевской области", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что по прибытию на место, похитители увели женщину вглубь леса, где начали наносить ей удары по жизненно важным органам, голове и туловищу, причинив несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленники забрали все ценные вещи потерпевшей, завладели ее автомобилем и покинули место преступления.

В прокуратуре сообщили злоумышленникам о подозрении по ч.3 ст.146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании им безальтернативных мер в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

Теги: #киев #прокуратура #украина #убийство
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