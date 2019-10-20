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08:47 20.10.2019

В Лисичанске из-за задолженности отключили от электропитания три насосные станции

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В Лисичанске Луганской области отключили от электропитания три насосные станции из-за задолженности за потребленную электроэнергию, без централизованного водоснабжения остались около 80 тысяч жителей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"18 октября в Лисичанске в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключено от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Билогоривського" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части м. Лисичанск, г.Приволье и г.Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей", - сказано в сообщении.

Спасатели ГСЧС на протяжении 19 октября совершали подвоз 140 куб. м. технической воды населению и на объекты инфраструктуры.

Теги: #насосные_станции #задолженность #украина #электропитание #луганская_область
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