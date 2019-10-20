Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный

Незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки в результате обстрелов противником наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов. В частности, дважды у Водяного на Приазовье и один раз неподалеку Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе Авдеевки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, вблизи Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчука – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В частности, трижды неподалеку Золотого-4 - из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Зайцево - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в районе Крымского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности пока не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.