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05:36 20.10.2019

Движение транспорта на проспекте Победы ограничат 20 октября из-за строительства Шулявского путепровода

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Движение транспорта по проспекту Победы будет ограничено 20 октября с 07:00 в связи со строительством Шулявского путепровода, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В связи со строительством Шулявского путепровода движение просп. Победы планируют ограничить с 07:00 20 октября", - сказано в сообщении.

Сообщается, что ориентировочно перекрытие продлится до утра понедельника, 21 октября.

Теги: #киев #украина #движение #шулявский_мост #транспорт
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