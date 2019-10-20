Движение транспорта на проспекте Победы ограничат 20 октября из-за строительства Шулявского путепровода

Движение транспорта по проспекту Победы будет ограничено 20 октября с 07:00 в связи со строительством Шулявского путепровода, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В связи со строительством Шулявского путепровода движение просп. Победы планируют ограничить с 07:00 20 октября", - сказано в сообщении.

Сообщается, что ориентировочно перекрытие продлится до утра понедельника, 21 октября.