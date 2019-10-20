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04:37 20.10.2019

Джонсон сообщил Туску, что направит ему просьбу о переносе срока Brexit

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил председателя Евросовета Дональда Туска, что до конца дня направит ему письмо с просьбой вновь перенести срок Brexit, сообщает Sky News со ссылкой на официальное лицо в ЕС.

Со своей стороны, Туск написал в твиттере, что "ждет письмо". Гарантий того, что в Евросоюзе согласятся на продление, нет. Более того, ряд лидеров стран ЕС говорили, что не видят в этом смысла.

С требованием обратиться с такой просьбой ранее выступил британские парламент. Часть депутатов предупредила, что воспринимает это как страховочный план, на случай если позже в октябре палата общин не сможет ратифицировать согласованные Джонсоном с ЕС условия Brexit.

Предполагается, что ясность в перспективах Brexit появится на следующей неделе, когда парламенту предстоит окончательно определиться со своей позицией.

Теги: #ес #письмо #британия #премьер
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Интерфакс-Украина
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