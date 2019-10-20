В ООС прошли учения по противовоздушной обороне

В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения по противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Пока враг систематически нарушает минские соглашения, украинские зенитчики тренируются действовать быстро и слаженно. В районе проведения ООС они эффективно уничтожают вражеские беспилотники и постоянно поддерживают уровень собственной обучаемости", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках командно-штабных учений проведена тренировка зенитно-ракетной батареи "ОСА" по отражению воздушного удара и прикрытия определенных объектов инфраструктуры. К маневрам присоединились расчеты ПЗРК "ОСА", "Игла" и ЗУ 21-2.

Также взаимодействовали зенитно-ректные подразделения с воздушными силами, представленные самолетами МиГ-29 и Су-25.

"Также к тренировке привлекались радиолокационные средства полка, осуществляли разведку воздушного пространства. С поставленной задачей подразделения справились и показали высокий уровень обучаемости и слаженности действий. В случае реальной атаки агрессора зенитно-ракетные подразделения способны дать эффективный отпор врагу", - подчеркнули в пресс-службе.