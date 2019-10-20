События

01:37 20.10.2019

В Одессе ГБР задержало полицейских за взятки

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Государственное бюро расследований задержало двух работников одного из отделений полиции в Одессе за взятку в $5 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба ГБР.

"Следователи ГБР... задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе Главного управления Нацполиции в Одесской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды. По предварительной информации, правоохранители требовали от гражданина 5000 долларов США. За деньги они обещали не привлекать мужа к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, неправомерная выгода передавалась правоохранителям через посредника - бывшего сотрудника полиции. Следователи задержали полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второй части неправомерной выгоды в сумме $3 тыс.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Событие квалифицировано как получение должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #взятка #гбр #украина #полицейские #одесса
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