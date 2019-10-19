События

23:39 19.10.2019

В Хмельницком гражданин Турции совершил ДТП, погибла 11-летняя девочка

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В Хмельницком на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводной днем в субботу гражданин Турции совершил ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции в Facebook.

"69-летний гражданин Турции, управляя автомобилем "Мерседес Е-220", ехал по улице Староконстантиновское шоссе. Поворачивая на перекрестке на улицу Водопроводную, он не предоставил преимущество в движении мотоцикла марки "БМВ", который двигался во встречном направлении по Староконстантиновскому шоссе, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. От удара мотоцикл в неуправляемом состоянии отбросило на девочку-пешехода, которая стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения в виде многочисленных переломов и его госпитализировали в травматологию. Ребенка с многочисленными тяжелыми травмами в состоянии травматического шока доставили в реанимационное отделение Хмельницкой областной больницы, где около 20:00 она скончалась.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Теги: #хмельницкий #дтп #украина #ребенок
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