Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выразил убеждение, что даже в случае внесения залога за бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и сделает невозможным его укрытие.

"В случае, если будет внесен залог, на подозреваемого положено судом ряд обязанностей... Таким образом, даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и предотвращения его укрытия от органов уголовного преследования ", - заявил Рябошапка в видеоролике, размещенном на странице Генеральной прокуратуры Украины в соцсети Facebook.

Генпрокурор напомнил, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн.

Также он отметил, что суд установил законность задержания Гладковского детективами Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ).

"Таким образом, подтверждено, что это задержание было произведено обоснованно, при наличии достаточных оснований, и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавил Рябошапка.

Как сообщалось, ВАКС избрал меру пресечения президенту корпорации "Богдан", экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Такое решение суд вынес на заседании 19 октября в субботу.

17 октября Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Так, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд.

Также защитник Гладковского заявил, что его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.