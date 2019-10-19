События

19:34 19.10.2019

Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

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Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

В течение суток субботы незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий, сообщил пресс-ценрт Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня… В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в опубликованной в субботу вечером сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела НВФ украинских позиций неподалеку Авдеевки по направлению Яковлевка - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, вблизи Верхнеторецкого по направлению Михайловки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Талаковки по направлению Пикузы - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ пять раз обстреливали позиции ООС. В частности, трижды неподалеку Золотого-4 по направлению Золотое-5 - из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи и по направлению Зайцево - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в районе Крымского по направлению Смелого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

 

Теги: #украина #донбасс #обстановка
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