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15:31 19.10.2019

КС 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об особом статусе Донбасса

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КС 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об особом статусе Донбасса

Конституционный суд Украины (КС) во вторник, 22 октября, на своем заседании продолжит рассматривать вопрос относительно открытия производства по представлению 53 нардепов о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии.

Как сообщает пресс-служба КС, Большая палата КС будет решать, открывать ли конституционное производство относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Как сообщалось, 19 июля 2019 года в КС поступило конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции законов Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Текст конституционного представления размещен на сайте суда в рубрике "На рассмотрении суда". В настоящее время осуществляется обработка Секретариатом КС.

Бывший вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид сообщила, что соответствующее представление подписали 53 депутата, в частности, вся фракция партии "Самопомич". Она выразила надежду, что нынешний состав КС примет его в производство и будет рассмотрение по существу.

21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы, на которых партия "Самопомич" не преодолела 5-процентный барьер.

Теги: #донбасс #ордло #кс
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