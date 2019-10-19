События

15:12 19.10.2019

В Житомирской области учителя на два часа перекрыли дорогу, протестуя против невыплат зарплат

1 мин читать
В Житомирской области учителя на два часа перекрыли дорогу, протестуя против невыплат зарплат

В Житомирской области около 100 учителей ограничили движение транспорта на автодороге "Киев-Ковель" с требованием к местным властям решить вопрос с выплатой зарплат, сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

"В 10:00 19 октября на 172 км автодороги "Киев-Ковель" жители района начали акцию и частично ограничили движение автотранспорта путем движения по пешеходному переходу", - сказано в сообщении.

Так, около 100 участников акции протеста, учителя учебных заведений Лугинского района, двигались по пешеходному переходу, привлекая таким образом внимание уполномоченных должностных лиц к проблеме с выплатой заработной платы.

"По состоянию на 12:00 движение транспорта на автодороге было полностью восстановлено", - отметили в полиции.

Теги: #учителя #протест #полиция #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:21 19.10.2019
Департамент киберполиции возглавил Гринчак

Департамент киберполиции возглавил Гринчак

13:54 19.10.2019
Режим чрезвычайного положения введен в столице Чили из-за беспорядков, вызванных повышением цен на проезд в метро

Режим чрезвычайного положения введен в столице Чили из-за беспорядков, вызванных повышением цен на проезд в метро

12:37 19.10.2019
Полиция обнаружила у жителя Донецкой области 20 кг марихуаны стоимостью более 1 млн грн

Полиция обнаружила у жителя Донецкой области 20 кг марихуаны стоимостью более 1 млн грн

10:43 19.10.2019
Двое полицейских в Киевской области извещены о подозрении в пытках

Двое полицейских в Киевской области извещены о подозрении в пытках

14:26 18.10.2019
Правоохранители задержали ранее судимого мужчину по подозрению в совершении нескольких преступлений в Киеве

Правоохранители задержали ранее судимого мужчину по подозрению в совершении нескольких преступлений в Киеве

09:52 15.10.2019
Полиция: 18 человек погибли, 120 – пострадали в ДТП в Украине в минувший понедельник

Полиция: 18 человек погибли, 120 – пострадали в ДТП в Украине в минувший понедельник

21:10 14.10.2019
Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений - Крищенко

Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений - Крищенко

18:19 14.10.2019
Массовые акции в Киеве проходят без нарушений правопорядка – полиция

Массовые акции в Киеве проходят без нарушений правопорядка – полиция

16:19 14.10.2019
Молодого человека, ограбившего Свято-Успенский храм на Полтавщине, задержала полиция

Молодого человека, ограбившего Свято-Успенский храм на Полтавщине, задержала полиция

18:45 13.10.2019
МИД Украины протестует в связи со встречей крымских "депутатов" с Эрдоганом

МИД Украины протестует в связи со встречей крымских "депутатов" с Эрдоганом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об особом статусе Донбасса

Боевики 25 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе в районе Золотого

Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе в районе Золотого – штаб ООС

Рябошапка заявляет, что в Украине дела, в рамках которых суд Латвии арестовал $30 млн украинских чиновников, были закрыты перед его назначением

Адвокат ожидает, что суд в пятницу будет избирать меру пресечения Гладковскому

ПОСЛЕДНЕЕ

В столичном метро 20 октября из-за футбола возможны ограничения в работе

КС 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об особом статусе Донбасса

В Киевской области с начала года три человека заболели ботулизмом, один – со смертельным исходом

ВАКС продолжает заседание по избранию меры пресечения Гладковскому

С начала суток зафиксировано три обстрела в районе Золотого

Теплая и солнечная погода сохранится в Украине в ближайшие дни, ночью и утром – туман

Спасатели обезвредили за неделю почти 700 взрывоопасных предметов на Донбассе

Тату и солярий запретят детям в Эстонии

Гвоздик проиграл бой за титулы WBC и IBF российскому боксеру Бетербиеву

Подготовленная сделка по Brexit является наилучшим исходом – Джонсон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА