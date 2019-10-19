В Житомирской области учителя на два часа перекрыли дорогу, протестуя против невыплат зарплат

В Житомирской области около 100 учителей ограничили движение транспорта на автодороге "Киев-Ковель" с требованием к местным властям решить вопрос с выплатой зарплат, сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

"В 10:00 19 октября на 172 км автодороги "Киев-Ковель" жители района начали акцию и частично ограничили движение автотранспорта путем движения по пешеходному переходу", - сказано в сообщении.

Так, около 100 участников акции протеста, учителя учебных заведений Лугинского района, двигались по пешеходному переходу, привлекая таким образом внимание уполномоченных должностных лиц к проблеме с выплатой заработной платы.

"По состоянию на 12:00 движение транспорта на автодороге было полностью восстановлено", - отметили в полиции.